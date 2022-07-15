В России испытывают аналог "Золгенсма"

15 июл. 18:14

Российский аналог самого дорогого в мире препарата "Золгенсма", применяемого для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), уже проходит клинические испытания, - сообщил сегодня глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"И если брать в целом государственный объем закупок по препаратам орфанным, 43% сегодня обеспечивается именно препаратами российского производства. При этом мы будем продолжать работать и, в частности, по "Золгенсме" - аналог уже есть у российской компании Biocad, он проходит клинические испытания. Это на самом деле сложнейший продукт, стоимость одной дозы на сегодняшний день импортного препарата составляет $2 млн", - рассказал Мантуров, передает ТАСС.

"Естественно, российский аналог будет в разы дешевле - так, как это произошло и по другим нозологиям. Например, по сердечно-сосудистым - 88% сегодняшнего объема закупок, которое осуществляет государство, - российского производства в рамках списка жизненно важных лекарственных препаратов", - подчеркнул Мантуров, добавив, что ограничений по закупке препарата "Золгенсма" на сегодняшний день нет.