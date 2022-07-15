В Узбекистане подтвержден случай сибирской язвой у человека

15 июл. 18:01

В Сырдарьинской области Узбекистана у человека выявили сибирскую язву.

Согласно сообщениям пользователей в соцсетях, заражен житель махалли "Зомин" в населенном пункте Хавотог Сардобинского района, пишет Podrobno.uz.

В Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики заверили, что причин для беспокойства нет, отмечается, что ”в настоящее время эпидемиологическая ситуация стабильная и нет повода для беспокойства”. Также в ведомстве добавили, что при этом заболевании карантин распространяется только на крупный и мелкий рогатый скот.

"Эта болезнь отличается тем, что не передается от человека к человеку. Болезнь передается человеку только в процессе убоя крупного и мелкого рогатого скота, зараженного этой болезнью, а также из-за контакта с сырым мясом", – объяснили в СЭС.

Ветеринары оперативно провели вакцинацию крупного и мелкого рогатого скота на территории махалли "Заамин" Сардобинского района.