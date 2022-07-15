Ушел из жизни Георгий Ярцев

15 июл. 17:55

В Москве на 75-м году жизни умер бывший главный тренер сборной России по футболу Георгий Ярцев. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале "112".

Согласно предварительной информации, наставник ушел из жизни у себя дома. Причины смерти неизвестны.

Георгий Ярцев возглавлял сборную России по футболу с осени 2003 года до весны 2005 года. Под его руководством национальная команда вышла в финальный турнир чемпионата Европы в 2004 года. Помимо этого, Ярцев тренировал "Спартак", с которым выиграл чемпионат России в 1996 году, а также "Динамо", "Торпедо", "Ротор" и молдавский "Милсами".