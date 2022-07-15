В крупных городах Ставропольского края появятся новые поликлиники

15 июл. 17:45

Власти Ставропольского края подготовят до 1 сентября 2022 года предложения по строительству четырех поликлиник, а также по аренде или покупке дополнительных зданий в Ставрополе, Михайловске, Пятигорске и Кисловодске. Такое поручение профильным министерства и администрациям городов дал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

В краевом правительстве рассказали, в Михайловске до 2025 года планируется построить новую поликлинику из-за серьезной перегрузки существующего учреждения. Для более оперативного решения вопроса Владимир Владимиров поручил рассмотреть возможность покупки готового здания для размещения в нем поликлиники.

Глава Ставропольского края подчеркнул, что нагрузка на объекты здравоохранения, что особенно актуально для новых микрорайонов крупных городов, где своих поликлиник на данный момент нет. Проблему необходимо решать, и уже сейчас мы должны понимать потребность в средствах для строительства новых объектов, чтобы учесть ее в бюджете следующего года", - приводит его слова ТАСС.