Россия и Армения продолжат сотрудничать в транспортной сфере

15 июл. 17:43

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня обсудил вопросы армяно-российского сотрудничества в транспортной сфере с главой Минтранса РФ Виталием Савельевым, - сообщили в пресс-службе армянского кабмина.

"Пашинян подчеркнул важность двустороннего сотрудничества по всем направлениям, в том числе в транспортной сфере. Он высоко оценил усилия и оперативное реагирование российской стороны с целью разрешения кризисных ситуаций, возникающих на КПП "Верхний Ларс"", - говорится в сообщении на сайте кабмина, передает РИА Новости.

В свою очередь Савельев заявил, что Россия заинтересована в развитии дружеского, братского партнерства и реализации взаимовыгодных программ с Арменией, отметили в пресс-службе.

На встрече состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в сфере транспорта и логистики, стороны затронули вопросы, связанные с авиационным и автомобильным сообщением, инфраструктурой общественного транспорта, а также подчеркнули важность обмена опытом и активной межведомственной работы в этих направлениях, - отмечается в сообщении.