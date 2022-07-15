Фарид Закария: "Стратегия Запада в отношении Украины может провалиться"

15 июл. 19:30

Ни один военный план не выдерживает первого контакта с врагом, гласит известная поговорка. По мнению военного теоретика Карла фон Клаузевица, стратегия должна постоянно меняться и обновляться. В трактате "О войне" он писал, что некоторые полководцы "продумывают действия только одной стороны, тогда как война представляет собой непрерывное взаимодействие противников". Западу стоит скорректировать свою антироссийскую политику, которой грозит провал, пишет один из самых влиятельных и популярных американских политических аналитиков, эксперт в области международных отношений Фарид Закария в статье для The Washington Post.

В основе стратегии Запада лежат два аспекта: поставка Украине оружия, финансовой помощи и обеспечение боевой подготовкой, а также введение жестких санкций против России. Однако уже сейчас видно, что экономическая война против России работает не так хорошо, как планировалось. По прогнозам Bloomberg News, благодаря росту цен на энергоносители Россия в этом году получит значительно больше прибыли от продажи нефти и газа - около $285 млрд, по сравнению с $236 млрд в 2021 году. Тем временем Европа переживает самый тяжелый энергетический кризис за последние 50 лет.

Экономическая война против России неэффективна, поскольку не затрагивает энергоресурсы. Доходы от продажи нефти и газа составляют почти половину бюджета России. Но полное прекращение закупок российских энергоресурсов не стало бы для Запада выходом, поскольку дефицит предложения на мировых рынках спровоцирует дальнейший рост цен. Впав в зависимость от российских энергоносителей за последние два десятилетия, Европа не в состоянии изменить ситуацию в мгновение ока, не погрузившись в затяжную рецессию.

Стоимость природного газа в Европе с начала прошлого года выросла на 700%. Поставки российского газа по "Северному потоку", по которому в Германию доставляется большая часть газа, 11 июля были остановлены из-за проведения планового ежегодного техобслуживания. Если возобновление работы газопровода будет отложено, что Германия - крупнейшая экономика Европы - почти наверняка сползет в рецессию. Трещины в антироссийской коалиции будут расти по мере усугубления экономических проблем в этих странах.

Западные страны до сих пор не придают первостепенного значения проблемам энергетики. В Нидерландах есть гигантское газовое месторождение, но его планируют закрыть. Германия по-прежнему придерживается своего решения об отказе от использования атомной энергетики. Администрация Байдена продолжает создавать препятствия для долгосрочных инвестиций в добычу нефти и природного газа. Кроме того, Вашингтон до сих пор не добился существенного прогресса по ядерному соглашению с Ираном - а ведь это могло бы обеспечить мощный приток поставок нефти на мировой рынок и стабилизировало бы цены на энергоносители.

Так или иначе, лидеры западных стран должны признать, что антироссийские экономические санкции просто не сработают в установленные ими сроки. Им следует добиться максимального увеличения объемов поставок энергоносителей на мировые рынки, но при этом смягчить санкции, которые явно причиняют больше вреда Западу, чем России.