Картой “Мир” стало можно расплатиться в Южной Корее

15 июл. 17:41

В Южной Корее стали принимать карты платежной системы “Мир”, сообщается на сайте платежной системы.

“В настоящее время на территории Южной Кореи можно оплачивать покупки в некоторых устройствах платежной системы BC Card”, - уточнили в пресс-службе системы “Мир”, пишет "Интерфакс".

При этом карты “Мир” можно использоваться только для оплаты, пока снятие наличных невозможно.

Карты “Мир” принимаются в следующих странах: Турции, Абхазии, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Вьетнаме. Ведется работа над возможностью приема карт “Мир” в Египте, Венесуэле и на Кубе.