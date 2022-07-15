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США не намерены снижать давление антииранских санкций

США не намерены снижать давление антииранских санкций

Ожидая возвращения ИРИ к исполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), США продолжат экономическое давление на Иран, - заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы продолжим это делать, даже работая за столом переговоров", - заявил Салливан с борта президентского самолета по пути в Саудовскую Аравию, передает РИА Новости.

Сделка с Ираном "на повестке", решение о том, возвращаться или нет к исполнению СВПД, за Тегераном, и Вашингтон ждет этого возвращения.

"Ждать вечно мы не будем, но и дат на календаре не обводим", - добавил Салливан.

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