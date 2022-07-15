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Еврокомиссия предложила новые меры для усиления санкционного давления на Россию

Еврокомиссия предложила новые меры для усиления санкционного давления на Россию

Еврокомиссия (ЕК) предложила новый пакет санкций в отношении России, которые в том числе запретят импорт золота из РФ. Об этом сообщила сегодня в Брюсселе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодняшнее предложение представит новый запрет на импорт российского золота и усилит контроль за экспортом продукции и технологий военного и двойного назначения", - цитирует ее ТАСС.

При этом председатель Еврокомиссии уточнила, что санкции Евросоюза не должны препятствовать российской торговле продовольствием с третьими странами. "Пакет также разъясняет, что санкции ЕС ни в какой мере не направлены на ограничения российской торговли сельскохозяйственными продуктами с другими странами", - поведала Урсула фон дер Ляйен.

Она также отметила, что ЕС предлагает продлить действие всех санкций до января 2023 года.

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