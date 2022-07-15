Урсула фон дер Ляйен приедет в Азербайджан

15 июл. 16:48

На следующей неделе председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон отправятся в Азербайджан. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕК.

В рамках поездки Симсон встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром энергетики Парвизом Шахбазовым.

Визит Урсулы фон дер Ляйен и Кадри Симсон запланирован на 18 июля.

Ранее СМИ сообщали, что ЕС хочет договориться с Азербайджаном о дополнительных поставках газа. По данным EUobserver, европейские страны рассчитывают получать по меньшей мере 20 млрд куб метров газа ежегодно к 2027 году.