"Роскосмос" договорился с NASA о перекрестных полетах

15 июл. 16:37

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписали 14 июля соглашение о перекрестных полетах интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых кораблях. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Роскосмоса.

В нем также сказано, что соглашение отвечает интересам России и США и будет способствовать развитию сотрудничества в рамках программы Международной космической станции (МКС).

В сообщении подчеркивается, что соглашение нацелено на то, чтобы при возникновении нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска космического корабля РФ или США, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта Роскосмоса и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов.