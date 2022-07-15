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Исламские банки в России появятся осенью

Исламские банки в России появятся осенью

Исламский банкинг в России планируют внедрить осенью 2022 году путем создания организаций партнерского финансирования (ОПФ). Об этом в интервью RTVI заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Осенью, рассчитываю, партнерские финансовые инструменты появятся в России", - сказал депутат.

В среду Анатолий Аксаков сообщал, что документ может быть внесен в Госдуму до конца текущей недели.

Напомним, исламские банки - это новый вид банкинга для России. Он предполагает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама.

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