В США сравнили действия Байдена в адрес России с "садомазохизмом"

15 июл. 16:09

Экс-член палаты представителей США Талси Габбард считает, что администрация во главе с Джо Байденом подталкивает мир своими действиями в адрес России к ядерному конфликту, а на экономику США влияет "садомазохизм" властей.

"Садомазохизм - только так я могу описать готовность администрации Байдена разрушать и обеднять Америку в желании разрушить и причинить максимум боли России. Нет других объяснений тому, как и почему президент Байден настолько готов стоять в стороне, пока многие американцы и вообще люди во всем мире страдают и мучаются", - приводит ее слова РИА Новости.

Политик заявила, что Байден подталкивает страну и весь мир к ядерному конфликту. По ее словам , действия Байдена можно назвать прокси-войной с Россией.

Также она добавила, что санкции против РФ ухудшают ситуацию на рынке продовольствия и приводят к рекордной инфляции.

"Президент Байден, двухпартийная элита Вашингтона, они, конечно, не платят эту цену", - подытожила Габбард.