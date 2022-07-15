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Лепс получил звание народного артиста

Лепс получил звание народного артиста

Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста певцу Григорию Лепсу, указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За большие заслуги в развитии эстрадного искусства присвоить почетное звание "Народный артист РФ" Лепсверидзе Григорию Викторовичу - артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза)", - говорится в документе.

Григорий Лепсверидзе (Лепс) – советский и российский певец, музыкант, композитор и музыкальный продюсер, член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Заслуженный артист Республики Ингушетия, народный артист Карачаево-Черкесии.

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