Лепс получил звание народного артиста

15 июл. 16:04

Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста певцу Григорию Лепсу, указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За большие заслуги в развитии эстрадного искусства присвоить почетное звание "Народный артист РФ" Лепсверидзе Григорию Викторовичу - артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза)", - говорится в документе.

Григорий Лепсверидзе (Лепс) – советский и российский певец, музыкант, композитор и музыкальный продюсер, член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Заслуженный артист Республики Ингушетия, народный артист Карачаево-Черкесии.