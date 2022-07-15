В Ингушетии состоялись мастер-классы по национальным танцам для детей

15 июл. 15:57

Мастер-классы по национальным танцам провели для школьников в Ингушетии в рамках года Года народного искусства и культурного наследия народов России, сообщили в пресс-службы правительства региона.

"В Ингушетии стартовала Всероссийская акция "Культурная суббота. Танцы народов России детям", которая продлится до 17 июля. В стенах дома культуры селения Нестеровское заслуженная артистка республики Любовь Мержоева провела мастер-класс, продемонстрировав детям красоту народных танцев. Здесь же состоялась запись танцевального видео детского хореографического ансамбля "Эзди" из Сунженского районного дворца культуры", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что итогам Республиканский дом народного творчества Ингушетии выберет пять таких видеороликов, и участники лучшего из них получат подарки от проекта "Культура для школьников".