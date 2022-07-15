Страны ЕС обсудят новые антироссийские санкции в понедельник

15 июл. 15:33

В понедельник, 18 июля, министры иностранных дел стран-членов Европейского союза обсудят на плановой встрече в Брюсселе новые санкции в отношении России. Об этом сообщил источник во внешнеполитической службе Евросоюза.

"Министры обсудят новые санкции против России, мы сейчас работаем над рядом мер", - цитирует его ТАСС.

По его словам, на встрече также будет обсуждаться оказание дополнительной военной помощи Украине.

Ранее источники сообщали, что Евросоюз планирует до конца июля принять седьмой пакет антироссийских санкций.