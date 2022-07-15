Гарибашвили провел прощальную встречу с послом ЕС в Грузии

15 июл. 15:08

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили попрощался с послом Европейского союза в Грузии с Карлом Харцелем. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

На прошедшей в Тбилиси встрече был отмечен прогресс, достигнутый Грузией в течение последних лет и позитивная динамика двусторонних отношений

Гарибашвили указал на то, что присвоение Грузии европейской перспективы было историческим решением и этим Совет Европы и лидеры стран-членов ЕС подтвердили, что будущее Грузии в ЕС.

Он также подчеркнул, что Харцель внес важный вклад в развитие отношений между Тбилиси и Брюсселем, и пожелал ему успехов, передает "Sputnik Грузия".

Напомним, швед Карл Харцель занимал пост посла Евросоюза в Грузии с сентября 2018 года. Его место займет представитель Польши Павел Херчински.