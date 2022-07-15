Путин сменил главу Роскосмоса

15 июл. 15:01

Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности главы Роскосмоса, сообщает пресс-служба Кремля.

"Освободить Рогозина Дмитрия Олеговича от должности генерального директора государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос". Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.

Генеральным директором госкорпорации был назначен бывший вице-премьер Юрий Борисов, курировавший в правительстве направления "космос" и "оборонная промышленность".