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Ильхам Алиев направил письмо Эрдогану по случаю годовщины предотвращения госпереворота

Ильхам Алиев направил письмо Эрдогану по случаю годовщины предотвращения госпереворота

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил послание президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю шестой годовщины предотвращения попытки государственного переворота в этой стране.

"С глубоким уважением чтим дорогую память героев, пожертвовавших своими жизнями для предотвращения попытки переворота в Турции", - сказал азербайджанский лидер.

Он отметил, что 6 лет назад турецкий народ, встав на защиту независимости, суверенитета Родины, заступившись за государственность и демократию, продемонстрировал истинный пример отваги и героизма, явив миру силу и величие. "Учрежденный в связи с событиями 15 июля День демократии и национального единства является показателем приверженности героического народа Турции к Родине, верности государственности и демократическим устоям", - сказано в послании Ильхама Алиева.

Азербайджанский лидер также обратил внимание на то, что эта победа стала триумфом национального единства и солидарности, примером непоколебимости воли и сильного лидерства, навечно вписалась в историю турецкой государственности.

Кроме того, Ильхам Алиев подчеркнул, что народ и государство Азербайджана с первых минут находились рядом с Турцией, проявив солидарность и резко осудив действия участников попытки насильственного захвата власти в братской стране, передает агентство Anadolu.

В Турции 15 июля отмечается День демократии и национального единства. Праздник был официально учрежден в октябре 2016 года после попытки военного переворота, произошедшей в стране в ночь с 15 на 16 июля того же года. Жертвами столкновений с властями стали более 250 турецких граждан, свыше 2 тыс человек были ранены, мятеж в итоге был подавлен. Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллу Гюлена в содействии попытке переворота.

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