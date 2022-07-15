Ильхам Алиев направил письмо Эрдогану по случаю годовщины предотвращения госпереворота

15 июл. 14:56

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил послание президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю шестой годовщины предотвращения попытки государственного переворота в этой стране.

"С глубоким уважением чтим дорогую память героев, пожертвовавших своими жизнями для предотвращения попытки переворота в Турции", - сказал азербайджанский лидер.

Он отметил, что 6 лет назад турецкий народ, встав на защиту независимости, суверенитета Родины, заступившись за государственность и демократию, продемонстрировал истинный пример отваги и героизма, явив миру силу и величие. "Учрежденный в связи с событиями 15 июля День демократии и национального единства является показателем приверженности героического народа Турции к Родине, верности государственности и демократическим устоям", - сказано в послании Ильхама Алиева.

Азербайджанский лидер также обратил внимание на то, что эта победа стала триумфом национального единства и солидарности, примером непоколебимости воли и сильного лидерства, навечно вписалась в историю турецкой государственности.

Кроме того, Ильхам Алиев подчеркнул, что народ и государство Азербайджана с первых минут находились рядом с Турцией, проявив солидарность и резко осудив действия участников попытки насильственного захвата власти в братской стране, передает агентство Anadolu.

В Турции 15 июля отмечается День демократии и национального единства. Праздник был официально учрежден в октябре 2016 года после попытки военного переворота, произошедшей в стране в ночь с 15 на 16 июля того же года. Жертвами столкновений с властями стали более 250 турецких граждан, свыше 2 тыс человек были ранены, мятеж в итоге был подавлен. Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллу Гюлена в содействии попытке переворота.