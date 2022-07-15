Джонсон, Драги, Каллас: Европу накрывает политический кризис

Уход Бориса Джонсона с поста премьер-министра не стал исключением на политическом поле Европы. Почти сразу после него своих постов лишились главы правительств Эстонии и Италии. Почему Европу сотрясает политический кризис и к чему могут прийти те, кто пытается душить Россию санкциями?

Неделю назад премьер Британии добровольно сложил полномочия. Хотя главными причинами стали вечеринки и скандальные назначения в правительство, экономика тоже сыграла свою роль. Падающий фунт, рост цен на бензин и угроза рецессии создавали мины замедленного действия. И в такой ситуации справляться со своими задачами Джонсону было все труднее и труднее. В таком же положении находятся почти все руководители 27 стран Евросоюза. Они тоже боятся нарастающей инфляции и дефицита газа. Пока что мы находимся в самом начале политического кризиса в ЕС, но первые результаты можно увидеть невооруженным глазом.

14 июля премьер-министры Эстонии и Италии одновременно подали в отставку. Итальянский пример здесь наиболее показательный, потому что он напрямую связан с экономикой, санкциями и Украиной. Премьер Италии Марио Драги лишился поддержки крупнейшей партии в парламенте. Фракция "Пять звезд" недовольна тем, что Драги слишком экономит. Лидер "Пяти звезд" Антонио Конте считает, что тех 25 млрд евро, которые Драги хочет выделить на смягчение инфляции и роста цен на электричество, недостаточно. При таком раскладе уже зимой итальянец будет выбирать между едой и теплом. Второй пункт расхождения – Украина. Конте считает неразумным поставки Киеву итальянских вооружений, так как такие действия лишь подливают масла в огонь украинского конфликта. Была бы воля Конте, Италия, наверное, отменила бы и санкции, но зная, что это страна ЕС и НАТО, можно представить насколько сложно ей было бы выстоять перед давлением так называемых союзников.

Если говорить начистоту, то итальянская экономика задолго до 24 февраля находилась в плачевном состоянии. Это "больной человек" Европы, и самое страшное, что это третья экономика Евросоюза. Италия очень сильно пострадала из-за долгового кризиса в еврозоне и тяжелее всех ощутила на себе последствия коронавируса. Теперь на все эти беды наслоились санкции против России и энергетический кризис. Так что уход премьера – не самое страшное, что может произойти с этой страной.

В Эстонии отставка главы кабмина напрямую не связана с санкциями и Украиной. Раскол в правящей коалиции намечался давно, но причины раскола имеют отношения к России и экономике. Если в еврозоне инфляция в среднем составляет 8%, то в Эстонии все 20%. Конфликт в правящей коалиции возник из-за закона о переходе начального образования на эстонский язык. 23% населения Эстонии – русские. Власти хотят полностью выдавить русский язык, что приводит к конфликтам. К тому же не стоит забывать, что эстонцы вместе с другими прибалтами больше всего настраивают ЕС против России. Это они блокируют Калининград, требуют запретить российский газ и давать Украине больше оружия. Именно премьер Эстонии Кая Калласс сделала замечание Шольцу и Макрону, что не надо общаться с Путиным, ибо это мешает изолировать Россию. Одним словом политическая карма существует.

Дальше ситуация для Европы будет еще хуже. Впереди холодная зима, нефти и газа становится все меньше. Накануне Германия впервые раскупорила свои подземные газовые хранилища. В этой ситуации Украина отходит на второй план. Страны ЕС отказались от планов выделять Киеву 9 млрд евро, и смогли выделить лишь 1 млрд евро. В этой ситуации мы видим две полярные позиции. С одной стороны – голос разума, который выражает премьер Венгрии Виктор Орбан, назвавший санкции выстрелом себе в легкие. С другой стороны – голос еврочиновников: Еврокомиссия говорит, что для восстановления Украины нужны ни много ни мало 750 млрд евро. Под давлением информационной пропаганды большинство населения ЕС еще колеблется, но со временем они все больше будут понимать, что прав Виктор Орбан, а эти 750 млрд евро нужны самой Европе для оздоровления экономики.

Если лидеры ЕС в самое ближайшее время не одумаются, то Европа может пройти сквозь собственный аналог "Арабской весны". Кто уйдет следующим, неясно, но газета The Telegraph считает, что к отставке уже очень близок канцлер Олаф Щольц, который так и не смог гарантировать энергетическую безопасность Германии.