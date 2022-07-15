Аббас: признание Палестины – ключ к миру в регионе

15 июл. 14:53

Президент Палестины Махмуд Аббас на совместной пресс-конференции с американским лидером Джо Байденом заявил, что признание государства Палестина приведет к миру и стабильности в регионе.

"Признание государства Палестина и наделение палестинского народа его законными правами являются ключом к миру в регионе. Достижение мира зависит от прекращения израильской оккупации территории Палестины и создания палестинского государства на границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - цитирует его РИА Новости.

Аббас также призвал Байдена открыть американское консульство в Восточном Иерусалиме и исключить Организацию освобождения Палестины из списка террористических организаций. Кроме того, он потребовал привлечь к ответственности убийц журналистки Ширин Абу Акле, убитой во время военной операции израильских солдат в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан в мае.