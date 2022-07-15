Медведев будет отвечать за празднование 80-летия победы в Сталинградской битве

15 июл. 14:36

Президент России Владимир Путин подписал постановление о праздновании 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в ходе Сталинградской битвы. Указ опубликован на сайте правовой информации.

"Учитывая особое значение разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве для достижения победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в связи с исполняющимся 2 февраля 2023 года 80-летием этого исторического события постановляю образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в связи с 80-летием разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве", - говорится в документе.

Согласно опубликованному документу, оргкомитет по празднованию 80-летия победы под Сталинградом возглавит заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Кроме того, правительству поручили утвердить состав оргкомитета и составить совместно с Российским организационным комитетом "Победа" план основных мероприятий. Регионам рекомендовали принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий.