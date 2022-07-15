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Путин назначил Дениса Мантурова вице-премьером

Путин назначил Дениса Мантурова вице-премьером

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера.

Ранее сообщалось, что Госдума проголосовала за утверждение Мантурова на должность заместителя председателя правительства - министра промышленности и торговли Российской Федерации.

В четверг, 14 июля, депутаты профильного комитета Госдумы по промышленности и торговле на внеочередном заседании единогласно рекомендовали нижней палате парламента утвердить Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства - министра промышленности и торговли.

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