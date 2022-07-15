Кубань стандартизирует организацию детского питания в школах

15 июл. 14:26

Депутаты Заксобрания Краснодарского края приняли поправки в закон "Об образовании", согласно которым с нового учебного года министерство образования, науки и молодежной политики Кубани разработает методические рекомендации по обеспечению питанием учащихся государственных и муниципальных школ.

"В крае особое внимание уделяют школьному питанию, оно должно быть не только вкусным, но и полезным. Здоровье молодого поколения - это залог успешного развитиянашего региона", - отметил председатель заксобрания региона Юрий Бурлачко, уточнив, что рекомендации будут согласовываться с Роспотребнадзором.

Планируется, что это позволит обеспечить единый подход к питанию детей во всех образовательных учреждениях региона.