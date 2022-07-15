«ОКНА». Ближневосточное турне Байдена. Гость: Мурад Садыгзаде

15 июл. 14:05

«ОКНА» - авторский проект информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа» с участием ведущих экспертов и специалистов в области политологии, международных отношений, экономики и энергетики. Ведущий программы - политолог Фархад Ибрагимов. Гость этого выпуска программы - Мурад Садыгзаде, президент Российской ближневосточной ассоциации, эксперт Российского совета по международным делам, приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ