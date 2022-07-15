Стало известно, где в Алматы запретили передвижение на электросамокатах

15 июл. 13:50

Запрет на передвижение на арендованных электросамокатах в парках и скверах введен в Алматы. Решение принято мэром города и компаниями, которые занимаются предоставлением услуг аренды электросамокатов.

"Парк первого президента уже закрыт для проезда. На очереди - парк Горького и Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев. А скорость для пешеходных зон будет ограничена до 5-8 километров в час", - цитирует директора ТОО "Jet Sharing" Мейрамбека Абелкасова Sputnik Казахстан.

Отмечается, что количество езды на электросамокатах в Алматы с 2018 года возросло в 15 раз. Только жители Алматы совершают около 100 тыс поездок за сутки. Всего в городе эксплуатируются 15 тыс электросамокатов.

В мэрии отметил, что в следующем году в городе установят порядка 3 тыс спецпарковочных мест в радиусе 400 м друг от друга. Также желающие арендовать самокат смогут пройти бесплатную школу обучения езды на этом виде транспорта.

"Следующим шагом будет внедрение четких правил для самокатчиков. Также мы собираемся вводить штрафы и понятие бонусных парковок, что позволит самокатчикам получать бонусы за парковку в специальных местах", - добавил Абелкасов.