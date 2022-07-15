CAS отклонил апелляции российских футбольных клубов и РФС

15 июл. 13:40

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции российских клубов об отстранении от еврокубков. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте органа.

CAS также отклонил апелляции Российского футбольного союза (РФС) к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении сборной России от международных турниров.

Напомним, 2 мая УЕФА объявил отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023.

"Динамо", "Зенит", "Сочи" и ЦСКА подали апелляции в CAS на решение УЕФА, пытаясь добиться восстановления прав на участие в турнирах, однако суд их отклонил.