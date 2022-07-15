Турция отмечает День демократии и национального единства

В пятницу, 15 июля в Турции отмечается День демократии и национального единства. Праздник был официально учрежден в октябре 2016 года президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом после драматичных событий, произошедших в стране летом того же года.

Напомним, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота в Турции. Жертвами столкновений с властями стали более 250 турецких граждан, свыше 2 тыс человек были ранены, мятеж в итоге был подавлен. Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

В своем видеообращении, приуроченном к шестой годовщине попытки переворота, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкий народ проявил решимость и мужество в борьбе с организацией оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO).

"Особая значимость событий 15 июля в том, что народ Турции впервые открыто и успешно предотвратил попытку насильственного захвата власти в стране. История Турции с точки зрения проявления национальной воли и приверженности к демократии делится на два этапа: до и после 15 июля", - цитирует главу государства агентство Anadolu.

Он также отметил, что Турция не отступает перед лицом нападок антитурецких сил, использующих террористические организации, в том числе предателей FETO. "Мы идем на встречу угрозам, предотвращая их", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган акцентировал внимание на том, что предприняты все возможные меры, чтобы события, подобные попытке переворота, больше не повторялись.

Помимо этого, он подчеркнул, что Турция ведет успешную борьбу с различными террористическими организациями, в том числе с ИГИЛ (запрещена в России) и с Рабочей партией Курдистана (РПК). Президент республики заверил, что попытки нанести ущерб турецкой экономике, которую не смогли сломить давлением, попытками переворотов и терроризмом, обречены на провал.

Он выразил уверенность в том, что Турция в числе первых покинет зону инфляционной турбулентности, которую воспринимает в качестве продолжения событий 15 июля.

Обращение по случаю шестой годовщины провала попытки насильственного захвата власти в Турции также сделало министерство национальной обороны. "15 июля - в День демократии и национального единства, выражаем глубокое почтение самоотверженным сынам Турции, в том числе из числа военнослужащих ВС Турции, давшим достойный отпор предателям FETO. Чтим память всех павших героев - мирных жителей, военных и полицейских, преградивших путь предателям Гюлена. Желаем ветеранам здоровья и долгих лет жизни", - говорится в заявлении ведомства.



Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" профессор Анкарского университета Тогрул Исмаил, на сегодняшний день достоверно установлено, что попытка государственного переворота была организована организацией FETO религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена, признанной в Турции террористической. "Последователи Фетхуллаха Гюлена хотели путем силы захватить власть. Но у них ничего не получилось, несмотря на то, что сторонники Гюлена и в военной среде, и в других сферах были достаточно сильны", - прежде всего сказал он.



"Явно были и другие силы, у которых имелся интерес к созданию нестабильности в Турции, но доказательств причастности каких-то иных организаций к попытке переворота на сегодняшний день нет. А Фетхуллах Гюлен и его команда участвовали в перевороте на 100%. Более того, и до этого дня 15 июля 2016 года их борьба за власть в Турции очень сильно чувствовалась. Надо сказать, что и по сей день турецкое государство вынуждено бороться с последователями FETO внутри страны", - сообщил Тогрул Исмаил.



"До сих пор ведутся расследования и судебные заседания, до сих пор находят людей, так или иначе причастных к перевороту или его подготовке. Причина, почему шесть лет это все продолжается, в том, что данная религиозная секта фактически просочилась во все сферы Турции, в том числе и в судебные инстанции, и в систему образования, и в систему национальной безопасности, и в полицию. В свое время им удалось получить государственные посты и, пользуясь властными полномочиями, добыть достаточно серьезную информацию о турецких структурах", - напомнил профессор Анкарского университета.



"Во времена, непосредственно предшествовавшие перевороту, гюленисты и их деятельность составляли очень большую проблему для турецкого государства. Они проникли во власть в таком количестве, что борьба против последователей Фетхуллаха Гюлена продолжается до сих пор. Практически каждый месяц обнаруживаются все новые причастные к попытке переворота. Хотя некоторые из них раскаялись и добровольно признали свою вину, дали информацию о других гюленистах, но многие уехали за рубеж, в различные западные страны, и оттуда они ведут борьбу против Турции", - обратил внимание эксперт.



Попытка переворота 15 июля 2016 года только укрепила турецкое государство. "И нынешнее руководство, и оппозиция вместе выступают за защиту демократии в Турции и подчеркивают недопустимость любого вмешательства или военных попытках сменить власть в стране. Самое главное - неприкосновенности законности процессов в Турции и выборности властей. На этом сейчас сосредоточена государственная работа, тем более что на нынешнем этапе обеспечивать демократизацию общества не так просто, последствия попытки путча до сих пор существуют", - указал Тогрул Исмаил.



"Я думаю, что со временем Турция добьется полностью всех своих целей, и антидемократические методы смены власти в стране станут попросту невозможными. Государство и общество будут находиться в таком состоянии, что никто не сможет развалить их ни изнутри, ни извне. И сейчас крайне важно, что все политические партии и политические силы в этом солидарны. А турецкая армия в наши дни ведет себя достойно и не вмешивается в политику", - заключил профессор Анкарского университета.