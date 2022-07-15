Кремль прокомментировал премьерские отставки в Европе

15 июл. 13:20

Заявления нескольких европейских премьеров об уходе в отставку являются внутренним делом этих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российские власти не имеют к этому никакого отношения. "Это внутреннее дело каждой из упомянутых стран. Мы не собираемся в это никак вмешиваться, не имеем к этому никакого отношения. Вот все, что можно сказать", - сказал он, комментируя данную ситуацию журналистам.

Ранее сообщалось, что накануне премьер Италии Марио Драги заявил, что подает заявление об уходе с этой должности, однако позже президент страны Серджо Маттарелла не принял его отставку. Неделю назад о своей отставке объявил глава британского правительства Борис Джонсон.