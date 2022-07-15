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Евросоюз смягчит санкции против РФ

Евросоюз смягчит санкции против РФ

В планирующем принять сегодня седьмом пакете санкций Еврокомиссия скорректирует ряд антироссийских ограничений во избежание проблем с экспортом продовольствия из страны, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Санкции скорректируют для предотвращения их неверное истолкование трейдерами. Так, планируется изменить документ о запрете входа российских судов в порты Евросоюза. В пятом пакете было прописано, что регуляторы стран имеют право предоставить судам доступ в свои порты, если те перевозят продовольствие или лекарства.

Тем не менее, ряд иностранных трейдеров перестали торговать продуктами питания, экспортируемыми из российских портов, которые косвенно принадлежат подсанкционным госкомпаниям страны. По словам источника, в Евросоюзе уточнят, что санкции не распространяются на эти порты.

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