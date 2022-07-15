Автомобильная очередь между Грузией и РФ сократилась в 18 раз

15 июл. 13:15

После открытия дополнительных полос движения очередь из легковых автомобилей на российско-грузинской границе в Северной Осетии сократилась в 18 раз.

"Благодаря открытию 12 полос движения для легковых на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" существенно снизилось время ожидания в очереди", - информирует пресс-служба Северо-Осетинской таможни.

Уточняется, что 6 июня на КПП находились 900 легковых машин, а уже сразу после открытия дополнительных полос движения очередь снизилась до 350 машин. "В настоящее время в очереди всего 50 легковых", - уточняли в пресс-службе.