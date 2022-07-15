Состоялся первый в истории авиарейс между Израилем и Саудовской Аравией

15 июл. 13:02

Впервые в истории состоялся авиарейс между Израилем и Саудовской Аравией: самолет, вылетевший из израильского Бен-Гуриона, приземлился в аэропорту Джидды.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия открыла воздушное пространство страны для всех авиаперевозчиков, включая Израиль. Глава израильского правительства Яир Лапид приветствовал данное решение. "Поздравляю руководство Саудовской Аравии с открытием воздушного пространства. Это первый шаг. Мы продолжим работать над этим с необходимой осторожностью ради израильской экономики, безопасности Израиля и граждан Израиля", - сказал он.

Напомним, что первый частный авиаперелет из Тель-Авива в Эр-Рияд состоялся в октябре 2021 года.

