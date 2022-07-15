В Дербенте откроется крупнейший в России фонтан с "огнем на воде"

15 июл. 12:56

В Дербенте будет создан крупнейший в России фонтан с опцией струи "огонь на воде" и площадки для пуска фейерверков. Объект открывается Сбером, сообщили в пресс-службе банка.

"В рамках завершения реконструкции парка им. Низами Гянджеви при финансовом участии Сбера в Дербенте 16 июля состоится торжественное открытие крупнейшего в России светомузыкального фонтана общей площадью 4 715 кв. м", - приводит сообщение ТАСС.

По информации пресс-службы, фонтан выполнен в художественных традициях Дагестана из местного природного камня, среди технологических решений - струи "огонь на воде", площадки для пуска фейерверков, пневматические водные пушки, поворотные форсунки, водный экран.