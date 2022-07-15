Тарасова прокомментировала тренировку фигуристов Тутберидзе

15 июл. 12:38

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова посетила тренировку группы фигуристов Тутберидзе в подмосковном учебно-тренировочном центре "Новогорск".

По словам Тарасовой, тренировка оставила приятное впечатление. "Я видела в основном юниоров, была у Этери, она очень рада, что я пришла на лед. Позитивно все - катался один грузин очень красивый [Ника Егадзе], были и мальчики, и девочки, все прыгают [каскады] три-три… все очень хотят и делают все профессионально ", - поделилась впечатлениями она.

"Можно сказать, что поездка оставила самые приятные впечатления", - приводит слова тренера ТАСС.