Уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии сократился более чем на 5%

15 июл. 12:20

В Ингушетии уровень регистрируемой безработицы за год снизился на 5,2%, а за первые шесть месяцев 2022 года - на 3,6%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

На 1 июля 2022 года уровень регистрируемой безработицы в республике составил 11,1%. При этом 1 июля 2021 года этот показатель находился на уровне 16,3%, а 1 января 2022 года - 14,7%.

В пресс-службе отметили, что в этом году из 29,7 тыс человек, зарегистрированных в органах службы занятости населения, безработными признали 29,3 тыс, что на 12,7 тыс меньше, чем в 2021 году, передает ТАСС.