"Ахмат" подпишет нападающего "Уфы"

15 июл. 12:19

Нападающий "Уфы" Гамид Агаларов подпишет контракт с футбольным клубом "Ахмат" на три года после прохождения медицинского обследования, сообщил гендиректор грозненцев Ахмед Айдамиров.

По его словам, сумма трансфера – меньше 1,5 млн евро. "Переговоры - всегда непростой процесс. В данном случае все наше общение сводилось к тому, что мы нашли точки соприкосновения и компромиссы с "Уфой" и Гамидом. Решили, что в плане развития его дальнейшей карьеры так будет целесообразно, все сошлось", - сказал он, выразив удовлетворение тем, что в клубе будет играть лучший бомбардир лиги.

Агаларов забил 19 голов в 29 матчах чемпионата России в сезоне-2021/22, став лучшим бомбардиром турнира.