Азербайджан сократил добычу нефти в июне

15 июл. 11:53

Суточная добыча нефти в Азербайджане в июне 2022 года составила 523,5 тыс баррелей . Об этом сообщили пресс-служба Минэнерго республики.

Согласно достигнутым на 28-м министерском заседании стран ОПЕК+, квота страны на июнь была предусмотрена в размере 696 тыс баррелей в сутки, а обязательства по снижению добычи - 22 тыс баррелей. Таким образом, Азербайджан перевыполнил обязательства в рамках сделки.

В министерстве отметили, что вместе с конденсатом суточная добыча в июне составила 632,4 тыс. баррелей (доля конденсата - 108,9 тыс. баррелей в сутки).

В мае нефтедобыча в Азербайджане составила 571,3 тыс баррелей.