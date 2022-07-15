В России почти 4,5 тыс человек заразились коронавирусом

15 июл. 11:48

За минувшие сутки в России выявили 4 457 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 860, в Санкт-Петербурге - 329, в Подмосковье - 417. В Краснодарском крае - 97 в Ставропольском крае - 91, в Крыму - 31, в Дагестане - 2, в Кабардино-Балкарии - 4, в Адыгее - 5, в Карачаево-Черкесии - 4, в Чечне - 21, в Ингушетии - 6, в Северной Осетии - 6.

Общее число инфицированных в России достигло 18 480 934.

Госпитализированы за сутки 1 266 человек. Выздоровели 2 929 пациентов, за все время - 17 903 447.

Умерли за сутки 40 человек, с начала пандемии - 381 794