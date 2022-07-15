Тимати приобрел долю в Starbucks

15 июл. 11:33

Российский рэпер Тимати стал одним из покупателей кофейни Starbucks в России. Его новыми партнерами по бизнесу станут ресторатор Антон Пинский и компания "Синдика".

Ранее американская кофейня объявила об уходе из России. В июле сообщалось, что новым владельцем сети станет именно Пинский.

"Сделка в завершающей стадии", - сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Синдика".

Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. На момент прекращения работы компании в России работали 130 заведений.

Напомним, Тимати также является одним из основателей и владельцев сети ресторанов Black Star Burger.