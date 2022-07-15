Россия полностью открыла границы

15 июл. 12:00

Правительство России отменило все коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы, введенные в марте 2020 года, указ премьера Михаила Мишустина опубликован на сайте правовой информации.

Отмечается, что постановление вступило в силу с сегодняшнего дня. Ранее власти отменили ограничения на въезд в страну иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска. При этом продолжали действовать ограничения на въезд наземными видами транспорта.

Напомним, спецмеры были введены в марте 2020 года из-за коронавирусной пандемии. О снятии ограничений сообщил оперштаб 4 июля.