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Южный циклон обеспечит Казахстан дождями

Южный циклон обеспечит Казахстан дождями

Южный циклон, установившейся над большей территорией Казахстана, обеспечит теплую, но дождливую погоду большинству регионов республики.

"Пройдут дожди 16 июля на северо-западе, 16-17 июля на севере. 17 июля на востоке республики прогнозируются сильные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града", - говорится в прогнозе.

Синоптики уточняют, что  благодаря отрогу северо-западного антициклона в выходные дни на западе и юге страны дождей не прогнозируется, на юге страны возможны пыльные бури.

Температура воздуха будет варьироваться от +33+42°С на юге до +24+33°С до +20+30°С на севере страны.

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