Южный циклон обеспечит Казахстан дождями

15 июл. 11:00

Южный циклон, установившейся над большей территорией Казахстана, обеспечит теплую, но дождливую погоду большинству регионов республики.

"Пройдут дожди 16 июля на северо-западе, 16-17 июля на севере. 17 июля на востоке республики прогнозируются сильные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града", - говорится в прогнозе.

Синоптики уточняют, что благодаря отрогу северо-западного антициклона в выходные дни на западе и юге страны дождей не прогнозируется, на юге страны возможны пыльные бури.

Температура воздуха будет варьироваться от +33+42°С на юге до +24+33°С до +20+30°С на севере страны.