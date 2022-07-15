Финансовые проблемы заставили ЕС сократить помощь Киеву

15 июл. 10:46

Из-за серьезных экономических проблем Украина получит от Евросоюза миллиард евро вместо планируемых девяти, сообщает газета Bloomberg.

"Крупная помощь Украине, которую Евросоюз обещал в мае, похоже, отодвигается на второй план, потому что блок сталкивается с перспективой серьезных экономических проблем", - сказано в публикации.

В статье говорится, что несколько месяцев назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить Киеву 9 млрд евро в качестве экстренных кредитов. Пока что блок договорился лишь о первоначальном транше, покрывающий девятую часть этой суммы.

В материале отмечается, что экономические последствия кризиса на Украине сказываются и на ЕС. Правительства стран-членов Союза начинают беспокоиться о риске ослабления народной поддержки Киева в ближайшие месяцы, особенно если энергоносители станут более дефицитными и дорогими.

Кроме того предложение ЕК профинансировать большую часть плана по восстановлению Украины удивило многих. Как добавили в газете, данное предложение напугало ряд стран, опасающихся огромных усилий, необходимых для восстановления страны, и потенциальных проблем с коррупцией.

