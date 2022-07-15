Премьер Венгрии: санкции ЕС против России не помогают Украине

15 июл. 10:39

Санкции Евросоюза в отношении России не помогают Украине и не способствуют урегулированию ситуации в этой стране, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, антироссийские рестрикции вредят самим государствам Европы. "Есть страны, которые привержены политике санкций, но Брюссель должен признать, что это была ошибка, что эта политика не оправдала ожиданий и даже имела противоположный эффект", - сказал он в программе радиостанции Kossuth.

Далее, касаясь темы седьмого пакета антироссийских санкций, он напомнил, что "Венгрия всегда выступала против санкций, поскольку они не помогают Украине", передает РИА Новости.

"Политика санкций не сокращает продолжительность войны", - подчеркнул Орбан, добавив, что Европа должна признать, что выбрала неправильную тактику.