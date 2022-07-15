Турист из Вологодской области погиб на Эльбрусе

15 июл. 10:33

Спасатели обнаружили тело пропавшего на Эльбрусе несколько дней назад жителя Вологодской области.

Как информирует пресс-служба ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии, тело альпиниста находилось на высоте 5300 м. "Поисковые работы на горе Эльбрус завершены. Тело мужчины 1964 года рождения из Вологодской области обнаружили на высоте 5300 метров. Спасатели транспортируют тело на поляну Азау для передачи следственно-оперативной группе", - сообщает экстренное ведомство.

В поисковой операции участвовало 18 спасателей.