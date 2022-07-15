США вписали в военный бюджет запрет на продажу Турции истребителей

15 июл. 10:15

Палата представителей Конгресса США проголосовала за поправку в одобренный ею проект военного бюджета на 2023 год, которая запрещает продавать Турции истребители F-16, пишет издание Politico.

Таким образом, как передает газета, "это стало еще одним ударом по усилиям администрации Байдена со стороны коллег-демократов".

Отмечается, что за предложенную демократом Крисом Паппасом поправку проголосовали 244 конгрессмена, включая 184 демократов и 60 республиканцев.

В ежегодное законодательство о политике в области обороны по инициативе Паппаса включено положение, запрещающее Вашингтону продавать или передавать самолеты, если администрация не подтвердит, что это "имеет решающее значение для национальной безопасности США".

В издании считают, что "законодатели в такой форме выразили раздражение по поводу покупки Анкарой современного российского оборудования, включая комплексы С-400, нарушения территории ее соседей и ее дрейфа к автократии при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане".

Как отметил один из авторов поправки Фрэнк Паллоне, это необходимо, потому что "администрация игнорировала сильную и последовательную оппозицию Конгресса этой продаже с тех пор, как она была впервые предложена прошлой осенью".

По его словам, "продажа Анкаре современных истребителей не побудит Эрдогана внезапно превратиться в хорошего союзника, более вероятно, что это оружие приведет к дальнейшим смертям и разрушениям в регионе".

Кроме того, в издании напомнили, что Белый дом прилагал усилия к тому, чтобы Анкара сняла возражения против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. После того, как турки, финны и шведы на саммите в Мадриде достигли договоренности, Байден на этом же саммите заявил о поддержке поставки Турции американских истребителей.