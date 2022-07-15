Борьба с пропагандой в Грузии завершилась уголовным делом

15 июл. 9:53

Публикация записи разговоров журналистов оппозиционного телеканала "Мтавари архи" во время работы над программой Post Factum привело квозбуждению уголовного дела.

Записи разговоров журналистов опубликованы в авторской программе музыканта Гии Гачечиладзе (Уцноби) на телеканале "Маэстро". По его словам, целью было показать, как оппозиционный телеканал занимается созданием фейков.

На следующий день после публикации Специальная следственная служба возбудила уголовное дело по статье "нарушение тайны коммуникации", пишет Sputnik Грузия.

В ведомстве пообещали завершить расследование в кратчайшие сроки. Данное преступление предусматривает наказание в виде штрафа либо лишения свободы на срок до четырех лет.

Стоит добавить, что Уцноби в начале передачи заявил, что получил запись от своего знакомого сотрудника одной из оппозиционных телекомпаний.