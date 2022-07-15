Синоптик пообещал москвичам теплую пятницу без дождей

15 июл. 9:48

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков поделился прогнозом, согласно которому сегодня в Москве установится облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Столбики столичных термометров будут подниматься до +25 градусов.

"Сегодня мы ожидаем в столице облачную с прояснениями погоду без существенных осадков, максимальная температура в мегаполисе – плюс 23-25 градусов, по Московской области – от плюс 20 до плюс 25 градусов", - приводит слова собеседника РИА Новости.

Ветер западный, 4-9 метров в секунду с порывами, атмосферное давление 743 миллиметров ртутного столба.