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Синоптик пообещал москвичам теплую пятницу без дождей

Синоптик пообещал москвичам теплую пятницу без дождей

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков поделился прогнозом, согласно которому сегодня в Москве установится облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Столбики столичных термометров будут подниматься до +25 градусов.

"Сегодня мы ожидаем в столице облачную с прояснениями погоду без существенных осадков, максимальная температура в мегаполисе – плюс 23-25 градусов, по Московской области – от плюс 20 до плюс 25 градусов", - приводит слова собеседника РИА Новости.

Ветер западный, 4-9 метров в секунду с порывами, атмосферное давление 743 миллиметров ртутного столба.

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