Президент Шри-Ланки официально ушел в отставку

15 июл. 9:42

Президент Шри-Ланки Готабай Раджапакс официально покинул пост, сообщил спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена.

По его словам, он получил письмо президента об отставке, как требует конституция республики. "Готабая Раджапакса официально ушел со своего поста с 14 июля 2022 года", - сказал он.

Абеиварден добавил, что теперь в Шри-Ланке начинается конституционный процесс избрания нового президента.

Спикер парламента уточнил, что до определения нового главы государства его обязанности будет исполнять премьер-министр.