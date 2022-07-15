РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Президент Шри-Ланки официально ушел в отставку

Президент Шри-Ланки официально ушел в отставку

Президент Шри-Ланки Готабай Раджапакс официально покинул пост, сообщил спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена.

По его словам, он получил письмо президента об отставке, как требует  конституция республики. "Готабая Раджапакса официально ушел со своего поста с 14 июля 2022 года", - сказал он.

Абеиварден добавил, что теперь в Шри-Ланке начинается конституционный процесс избрания нового президента.

Спикер парламента уточнил, что до определения нового главы государства его обязанности будет исполнять премьер-министр.

1045 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version