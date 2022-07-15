Энергетический кризис может стоить Шольцу поста канцлера ФРГ

15 июл. 9:12

Канцлер Германии Олаф Шольц рискует остаться без своего поста из-за разразившегося энергетического кризиса в стране, считает британский журналист Дэниел Джонсон в издании The Telegraph.

По его словам, Германию сегодня охватил острый кризис из-за нехватки энергоресурсов. При этом автор статьи подчеркнул, что в данном вопросе Берлин полностью зависит от Москвы.

"Разыгралась настоящая драма с поиском виновных в принятии катастрофического решения десятилетней давности отказаться от атомной энергетики, из-за которого Германия попала в полную зависимость от России", - сказал он, пишет Lenta.ru.

Джонсон считает, что лишь капитуляция перед российским лидером Владимиром Путиным может сохранить его должность.

Кроме того, аналитик отметил, что две трети избирателей осуждают главу государства за его неспособность обеспечить энергетическую безопасность Германии. По его мнению, "даже обычно послушная пресса" не может "игнорировать вопиющее лицемерие элиты, которая проповедовала "нетто-ноль" остальной Европе, но теперь движется в противоположном направлении".