"Ахмат" призвал болельщиков поддержать команду перед началом сезона РПЛ

15 июл. 6:28

Грозненский "Ахмат" опубликовал во "ВКонтакте" приглашение для болельщиков на игру 16 июля, в которой футболисты из Чечни примут московский "Спартак".

Матч начнется на "Ахмат Арене" в 20:00. Грозненцы проведут полноценную тренировку перед матчем на газоне стадиона за день до игры.



В пресс-службе отметили, что начало сезона всегда имеет особый эмоциональный подтекст и призвали любителей футбола поддержать "Ахмат".

В обращении капитан команды Ризван Уциев подчеркнул, что игры со "Спартаком" всегда носят принципиальный характер и становятся зрелищными для любителей футбола.